'Benekli Ayhan', Isparta'da darbedildi

Ayhan Koç, gece saatlerinde İstanbul Caddesi'ndeki bir eğlence merkezi önünde çıkan tartışma sonrası saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz 2 erkek, Koç'u dakikalarca darbetti. Vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçiren Koç, bir süre sonra olay yerinden götürüldü. Olay, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, 2 erkeğin tekme ve yumruklarla Ayhan Koç'a saldırdığı anlar yer aldı. Olay sırasında 2 kadının araya girerek, kavgayı ayırmaya çalıştığı da görüldü. Darbedilen Koç'un son olarak refüjde yüz üstü yatarak, hareketsiz halde durduğu anlar kameraya yansıdı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel