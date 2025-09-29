Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Katar Özrüne Tepki

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı Katar'dan özür dilemesine tepki gösterdi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırıyı "önemli, adil ve ahlaki" olarak tanımladı.

Katar'a düzenlenen saldırıyı savunarak Netanyahu'ya tepki gösteren Ben-Gvir, " Katar, terörizmi destekleyen, terörizmi finanse eden ve terörizmi kışkırtan bir ülkedir. Hiçbir miktar para, ellerindeki terörizmi temizleyemez." iddiasında bulundu.

İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür diledi.

Haberde kaynakların, saldırıya ilişkin bir tazminat konusunun gündeme gelebileceğini, özrün başlı başına önemli bir adım olduğunu, Katar'ın Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelere yeniden arabuluculuk etmek için özrü şart koştuğunu aktardığı kaydedildi.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.