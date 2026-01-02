Haberler

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesine konuşan emniyet yetkilileri, Sibi bölgesinde dün yerel saatle 07.05'te el bombasıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Patlama sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını belirten polis yetkilileri, ihbar üzerine kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarının olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Emniyet yetkilileri, yaralananların hastaneye sevk edildiğini, polisin bölgede güvenlik önemlerini artırdığını ifade ederek, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Ünlü kahve zinciri yeni yıla okkalı bir zamla girdi

Ünlü kahve zinciri yeni yıla okkalı bir zamla girdi
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Dalga geçtiği isim dünya devine imza atıyor
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme