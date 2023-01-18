Belkıs Rüzgar Çevik Kimdir

Belkıs Rüzgar Çevik 1985 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğmuştur. Belkıs Rüzgar Çevik evli ve bir kız çocuk annesidir. İlkokul ve ortaokul öğretimini Andırın ilköğretim okulunda tamamlanmıştır. Belkıs Rüzgar Çevik Bursa Kız Lisesi'nden mezundur.

Lise eğitiminin ardından Dicle Üniversitesi mezunu, Uluslararası Dublin Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında master yapıp yüksek lisansını vajinismus üzerine yazmıştır. Üniversite eğitiminin ardından aldığı pek çok sertifika ile kendini geliştirmeye devam etmiştir. Yeditepe Üniversitesi'nden onaylı aile danışmanlığı, Beykoz Üniversitesi'nden yaşam koçluğu, Riccon Enstitüsü Bern İsviçre onayına sahip cinsel terapi danışmanlığı ve Uluslararası Pilates Federasyonu'ndan pilates eğitmeni sertifikası almıştır. Psikoloji ve sağlık üzerine aldığı sertifikalar Cised kısa süreli psikoterapi eğitimi katılım belgesi ve Cised kabul temelli psikoloji eğitim katılım belgeleridir. Belkıs Rüzgar Çevik şu anda uluslararası Dublin Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine doktora yapmaktadır.

Belkıs Rüzgar Çevik kadınlarda vajinal ilişkinin gerçekleşememesi alanında on yıllık bir çalışma ve araştırma yapmıştır. Yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda bu alanda danışanlarına yardım etmeye başlamıştır. Bireylerin cinsel olarak kendilerini fark etmesi, anlaması ve problemlerini tanıtması için yardımcı olan Belkıs Rüzgar Çevik danışanlarına bu alanda yardım ediyor. Belkıs Rüzgar Çevik her yaştaki kadının vajinismus tedavisini online terapi ve yüz yüze görüşmeler ile yenebilmelerine yardımcı oluyor. Özellikle de cinsel işlev bozukluğu olarak bilinen vajinismus alanında araştırma ve bunun yanında danışmanlık yapan Belkıs Çevik Vajinismus Tedavisi adında bir kitap yayınlamıştır.

Belkıs Rüzgar Çevik vajinismus tedavisi kitabında erteleme ve kaçma hastalığı olarak da bilinen vajinismus cinsel işlev bozukluğuyla ilgili bilgi verip danışanlarını bu alanda bilinçlendirmiştir. Belkıs Rüzgâr Çevik vajinismusun en kolay tedavi edilebilir edilebilen cinsel işlev bozukluğu olduğunu ve bunun tedavisinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini kitabında yer vermiştir. Özellikle de Türkiye'deki kadınlarda görülen bu cinsel işlev bozukluğu hakkında detaylı şekilde bilgi verdiği kitabı pek çok danışanının hayatına ışık tutmaktadır.

Aldığı Ödüller:

2022 Atın melek ödüllerinde yılın en başarılı aile danışmanı ödülü

2023 Güneş ödüllerinde yılın en başarılı yazarı ödülü