BELGRAD ORMANI'NI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER - Haberler

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BELGRAD ORMANI'NI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BELGRAD Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtıİstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti.

BELGRAD Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı

İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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