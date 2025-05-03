Belen Kaymakamı Trafik Uygulamasında Sürücülerle Sohbet Etti
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Trafik Haftası kapsamında Belen-İskenderun kara yolunda düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücülerle sohbet etti ve trafik kurallarının önemini vurguladı.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasında sürücülerle sohbet etti.
Trafik Haftası dolayısıyla Yılmaz, Belen- İskenderun kara yolunda gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.
Yılmaz, durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı.
İlçe Emniyet Müdürü Soner Önder Lek de Kaymakam Yılmaz ile uygulamaya katıldı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel