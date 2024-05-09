Belen Kaymakamı Engelli Vatandaşlarla Buluştu
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Engelliler Haftası kapsamında bir özel bakım merkezine ziyarette bulundu. Yılmaz, kurumun yöneticileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve merkezde ağırlanan engelli bireylerle sohbet etti.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.
Yılmaz, Engelliler Haftası kapsamında bir özel bakım merkezine ziyarette bulundu.
Kurumun yöneticileriyle görüşen Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yılmaz, daha sonra merkezde ağırlanan engelli bireylerle sohbet etti, talepleri dinledi.