Belen ilçesinde ortaokul öğrencilerine yangın güvenliği eğitimi verildi
Hatay'ın Belen ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Gazi Abdurrahman Paşa Ortaokulu'nda 200 öğrenciye yangın güvenliği eğitimi verildi. Ekipler, öğrencilere itfaiye ekipmanları, yangına müdahale şekilleri, bina tahliyesi, hortum kullanımı ve yaralı kurtarma konularında bilgilendirme yaptı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, ortaokul öğrencilerine yangın güvenliği eğitimi verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Gazi Abdurrahman Paşa Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Ekipler, 200 öğrenciye itfaiye ekipmanlarının yanı sıra yangına müdahale şekilleri, acil durumlarda bina tahliyesi, hortum atma ve toplama, yaralı kurtarma konularında da bilgilendirmede bulundu.