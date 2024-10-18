Belen Emniyeti Dolandırıcılık Olaylarına Dikkat Çekti
Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu.
Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.
Belen Millet Bahçesi'nde kurulan pazarı ziyaret eden ekipler, vatandaşlara bir araya geldi.
Çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşlardan bu konuda dikkati olmasını istedi.