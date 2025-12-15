Şantiyede işçilerin yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü

HATAY'ın Belen ilçesinde şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde bir şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde, dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler yatakhaneden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında yatakhane kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.