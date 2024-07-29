Belen'de firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.