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Belen'de Esra Ünal Aksoy Kütüphanesi Açıldı

Belen'de Esra Ünal Aksoy Kütüphanesi Açıldı
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Hatay'ın Belen ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen ve depremde hayatını kaybeden öğretmen Esra Ünal Aksoy'un ismini taşıyan kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde vefat eden sınıf öğretmeni Esra Ünal Aksoy'un adını taşıyan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Kömürçukuru İlkokulu'nda düzenlenen açılış töreninde, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırseverlerden Aşir Alkaç da ilkokula güzel bir kütüphane kazandırdıklarını belirtti.

Konuşmanın ardında kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
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