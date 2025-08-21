Belediyelere Afet Yönetmelik Taslağı Gönderildi

Türkiye Belediyeler Birliği, afet birimlerinin teşkilatlanması ve koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi amacıyla hazırlanmış tip yönetmelik taslağını belediyelere sundu. Yönetmelik, büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler için farklı öneriler içeriyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyelerde afet birimlerinin teşkilatlanması, koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi ve görev tanımlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırladığı "tip yönetmelik taslağını" belediyelere gönderdi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyelerin afet birimlerinde yaşanan farklılıklar ve sorunlara yönelik incelemede, büyükşehir belediyelerinde 53 farklı isim altında şube müdürlüğü kurulduğu, 51 il belediyesinin ise 18'inde afet müdürlüğünün bulunmadığı belirlendi.

Birlik, 17 Haziran'da düzenlediği "Belediye Afet Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Yönelik Tip Yönetmelik Çalıştayı"nda ortaya çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda, büyükşehirlerdeki daire başkanlıkları ile il ve nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelerdeki müdürlüklere yönelik iki ayrı tip yönetmelik taslağı hazırladı.

Tavsiye niteliğindeki metinler, belediyelerin ihtiyaçlarına göre uyarlayarak kullanabileceği şekilde belediyelere gönderildi.

Yönetmelik taslağında, büyükşehirler için afet koordinasyon merkezi, afet eğitimi ve afet risk yönetimi şube müdürlükleri, diğer belediyeler için ise idari ve mali işler, risk azaltma, müdahale ve iyileştirme şefliklerinin kurulması önerildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
