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Belediye özel kalem müdürü bisikletten düşüp öldü

Belediye özel kalem müdürü bisikletten düşüp öldü
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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIKayseri’de bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada bulvar üzerinde dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç’ün (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kayseri'de bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada bulvar üzerinde dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç'ün (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındı. Tümgüç'ün cenazesi, Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada öğle namazı sonrası Mustafa Tümgüç için cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve ilçe belediye başkanları ile Tümgüç'ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Tümgüç, namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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