Belediye Hoparlöründen Yangın Müdahalesi Çağrısı

Belediye Hoparlöründen Yangın Müdahalesi Çağrısı
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Orhaneli ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmaları için Harmancık Belediyesi, vatandaşlardan destek vermelerini istedi. Anons sonrası, yerel halk araçlarıyla bölgeye yöneldi.

BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ÇAĞRI

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede saat 15.00 sıralarında canlanan alevlere helikopterlerle müdahale edilirken, Harmancık Belediyesi'nden yapılan anonslarla da vatandaşların söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gitmesi çağrısı yapıldı. Anonsla birlikte ilçede yaşayanlar araçlarıyla birlikte bölgeye hareket etti.

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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