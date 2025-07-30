Belediye Hoparlöründen Yangın Müdahalesi Çağrısı

BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ÇAĞRI

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede saat 15.00 sıralarında canlanan alevlere helikopterlerle müdahale edilirken, Harmancık Belediyesi'nden yapılan anonslarla da vatandaşların söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gitmesi çağrısı yapıldı. Anonsla birlikte ilçede yaşayanlar araçlarıyla birlikte bölgeye hareket etti.

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),