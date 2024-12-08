Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı Güdül'de Gerçekleşti

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçelerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla her ay bir araya geldiklerini belirtti.

Ortak çalışma grubu toplantılarının 4'üncüsünün Güdül Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendiğini anlatan Doğanay, "Toplantılardan çok güzel sonuçlar çıkıyor. Belediyeler arasındaki koordinasyonu daha da güçlendirmenin çabasındayız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör katıldı.