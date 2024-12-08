Üye Girişi
Haberler
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

 Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

En çok bu görüntü Esad'ı üzecek! Putin, yeni Suriye'ye çabuk alıştı

 Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi
Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

Kaybeden sadece Esad olmadı! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı Güdül'de Gerçekleşti

Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı Güdül'de Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan belediye başkanlarıyla bir araya gelerek koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yapılan toplantıda önemli gelişmeler kaydedildi.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçelerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla her ay bir araya geldiklerini belirtti.

Ortak çalışma grubu toplantılarının 4'üncüsünün Güdül Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendiğini anlatan Doğanay, "Toplantılardan çok güzel sonuçlar çıkıyor. Belediyeler arasındaki koordinasyonu daha da güçlendirmenin çabasındayız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
img

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi
img

Canlı yayında hakeme isyan etti
img

Münbiç'te operasyon! Çok sayıda teröristi esir aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.