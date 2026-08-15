Subaşı'nda Bozayı Alarmı: Başkan Tüfekçi Vatandaşları Uyardı

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı Beldesi Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, sanal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda bir tarlada bozayı görüldüğünü belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, belde girişindeki babasına ait tarlada bozayı görüldüğünü bildirdi. Belediye Başkanı Tüfekçi, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Tüfekçi, sanal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Beldemiz girişinde, babama ait tarla kenarında bozayı görüldüğü tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın özellikle tarla ve kırsal alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını, ayıya yaklaşmamalarını ve karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini önemle rica ediyorum. Lütfen dikkatli olalım, can güvenliğimizi riske atmayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı