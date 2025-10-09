Haberler

Belediye Başkanı Olcar Muhtarlar Derneği'ni Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Kadirli 7 Mart Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek başkan Mehmet Özdemir ve yönetim kuruluna başarı diledi.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Kadirli 7 Mart Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Bazı meclis üyelerinin eşlik ettiği Olcar, derneğe yaptığı ziyarette, başkanlığa seçilen Mehmet Özdemir ile yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Olcar ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti

Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.