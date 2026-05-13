Haberler

Durağan'da Belediye Başkanı Ermiş öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Durağan ilçesinde Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, sağlık meslek lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer gününde tecrübelerini paylaştı. Öğrencilerin sosyal yaşam alanlarıyla ilgili sorularını yanıtlarken, yeni bir kütüphane projesinin detaylarını da aktardı.

Sinop'un Durağan ilçesinde Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, sağlık meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Durağan Sağlık Meslek Lisesi tarafından düzenlenen "Kariyer Günü" etkinliğine katılan Ermiş, öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek tecrübelerini paylaştı.

Burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının üstlendikleri görevin önemine dikkati çeken Ermiş, "İnsanların en zayıf olduğu an hastalık anıdır. Sizler bir güler yüzünüzle, bir geçmiş olsun sözünüzle insanların hayatına dokunacaksınız. Bu meslek çok dua alınacak bir meslek." dedi.

Öğrencilerin ilçedeki sosyal yaşam alanlarıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Ermiş, Tarihi Durak Han Kervansarayı'nın yeni nesil bir kütüphane olarak hizmet vereceğini aktardı. Ermiş, proje kapsamında yeni nesil bir kütüphanede robotik kodlama alanları, ders çalışma bölümleri ve sosyal sosyal alanların yer alacağını anlattı.

Ermiş, belediye olarak yürüttükleri çakışmalara ilişin de öğrencilere bilgi vererek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılım sağlayabilmesi için projeler hazırlamaya devam ettiklerini belirti.

Ermiş, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA / İlker Yasin Muslu
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki

Jesus, şampiyonluğu erteleyen kaleciyi affetmedi
Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak

Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak
Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

Görüştükleri konuşuluyordu! Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt geldi