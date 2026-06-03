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Belçika Heyetinden İstanbul Tersanesi Komutanlığına Ziyaret

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Belçika Ulusal Silahlanma Başkanı Hava Korgeneral Bernard Phaleg ve Belçika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tümamiral Tanguy Botman başkanlığındaki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nı ziyaret ederek altyapı ve kabiliyetler hakkında bilgi aldı.

(İSTANBUL) - Belçika Ulusal Silahlanma Başkanı Hava Korgeneral Bernard Phaleg, Belçika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tümamiral Tanguy Botman ve beraberlerindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Belçika Ulusal Silahlanma Başkanı Hava Korgeneral Bernard Phaleg, Belçika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tümamiral Tanguy Botman ve beraberlerindeki heyet İstanbul Tersanesi Komutanlığında ağırlandı.

Ziyaret kapsamında heyete, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü ile İstanbul Tersanesi Komutanlığının altyapı, imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: ANKA
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