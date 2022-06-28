Belçika ve Zimbabve Büyükelçileri Merkeze Çekildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Zimbabve Büyükelçisi Hakan Kıvanç’ı merkeze çekti. Belçika Büyükelçiliği’ne Bekir Ulusoy atanırken, Berna Kasnaklı Versteden de Zimbabve büyükelçiliğine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Zimbabve Büyükelçisi Hakan Kıvanç'ı merkeze çekti. Belçika Büyükelçiliği'ne Bekir Ulusoy atanırken, Berna Kasnaklı Versteden de Zimbabve büyükelçiliğine getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; Hasan Ulusoy Brüksel Büyükelçiliği'nden ve Hakan Kıvanç Zimbabve Büyükelçiliği'nden merkeze alındı. Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal Brüksel Büyükelçiliği'ne atanırken, AGİT Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Berna Kasnaklı Versteden ise Zimbabve Büyükelçisi olarak görevlendirildi. ANKA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Zimbabwe Belçika Güncel Haberler

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