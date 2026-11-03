Belçika Kralı Philippe, hükümet krizinde koalisyon liderleriyle görüşmelere başladı

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Belçika Kralı Philippe, bütçe müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Başbakan Bart de Wever'in istifasını sunmasıyla başlayan hükümet krizinin çözümü için koalisyon partilerinin liderleriyle görüşmelere başladı.

Belçika Kraliyet Sarayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmelere ilişkin açıklamalar yapıldı.

Buna göre, Kral Philippe, Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nda çoğunluk hükümetinin ortaklarından Frankofon Hristiyan Demokrat Les Engages partisinin lideri Yvan Verougstraete'yi kabul etti.

Kraliyet Sarayı'na gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Verougstraete, hükümet krizinin aşılması için tüm tarafların adım atması gerektiğini belirterek, "Henüz her şey bitmiş değil ancak herkesin adım atması gerekecek." dedi.

Daha sonra da Kral, Belçika'da Flaman Hristiyan Demokrat CD&V partisinin Genel Başkanı Sammy Mahdi'yle görüştü.

Belçika'da pazar gecesi hükümet ortakları arasında yürütülen kapsamlı bütçe anlaşması müzakereleri, koalisyonun sol ve sağ kanatları arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Başbakan de Wever, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından pazartesi günü istifasını Kral Philippe'e sunmuş, Kral ise istifa talebine ilişkin kararını şimdilik ertelemişti.

Anlaşmazlığın temelinde vergi artışlarının miktarı ve bütçe açığını azaltmak amacıyla yapılması gereken harcamalarda kesintilerin boyutuna ilişkin farklı yaklaşımlar bulunuyor.

Kaynak: AA