Belçika'dan uluslararası koalisyonla Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine katkı sağlamaya yeşil ışık

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak üzere uluslararası koalisyona katılma niyetini açıkladı. Prevot, bu gelişmenin bölgede istikrar sağlanması gerektiğini ve Avrupa ekonomilerinin bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin uluslararası bir koalisyon kapsamında Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaya açık olduğunu söyledi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Prevot, bölgedeki durumun istikrara kavuşmasının ardından Belçika'nın mayın avlama gemilerinin bölgeye konuşlandırılabileceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu konuyla ilgili Belçika Başbakanı Bart de Wever'le temas kurduğunu aktaran Prevot, Belçika'nın, yarısı Avrupa Birliği (AB) üyelerinden oluşacak 32 ülkeli koalisyona katılarak Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına "orantılı bir katkı" sunmaya açık olduğunu belirtti.

Prevot, böyle bir koalisyona katılımın ABD-İsrail'in İran'a yönelik müdahalesine destek anlamına gelmediğini, söz konusu müdahalenin "uluslararası hukuk dışında" başladığını dile getirdi.

Ancak durumun Avrupa ekonomilerini etkilediğini ve bu nedenle "yönetilmesi gerektiğini" kaydeden Prevot, ABD'nin İran'da rejim değişikliği iddialarına ilişkin, "Zafer ilan etmek için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
