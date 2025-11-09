Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un Kolombiya'da düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi'ne giden uçağının motorundaki arıza nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Belga ajansının Prevot'un sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, uçak Karayip Denizi'ndeki Sint Maarten Adası'na acil iniş yaptı.

HEYET, GECEYİ ADADAKİ BİR OTELDE GEÇİRDİ

Belçika'dan hareket eden Prevot'un uçağı önce yakıt arızası nedeniyle İngiltere üzerinden geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Başkent Brüksel'deki Melsbroek Askeri Havaalanı'na dönen uçak, onarım ve sertifikasyonunun yapılmasının ardından tekrar havalandı. Daha sonra pilot, motor arızası nedeniyle güvenlik gerekçesiyle acil iniş yapılması gerektiğini yolculara bildirmek üzere kokpitten çıktı. Bunun üzerine uçak, Karayipler'deki Sint Maarten Adası'na acil iniş gerçekleştirildi. İniş sorunsuz şekilde tamamlandı. Arızanın giderilmesini bekleyen heyet, geceyi adadaki bir otelde geçirdi.

CELAC ZİRVESİ'NE KATILAN BAKAN BİRKAÇ ÖNEMLİ GÖRÜŞMEYİ KAÇIRDI

Prevot'un sözcüsü, "Her seferinde zarar gören Belçika'nın itibarının yanı sıra farklı zirvelere katılma kapasitesi de etkileniyor." ifadelerini kullandı. Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, ilkbaharda Şili'ye yaptıkları bir görev sırasında başka bir uçakta da çeşitli sorunlar yaşamıştı.