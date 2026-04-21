Belçika: İsrail'in Lübnan'daki faaliyetleri hiçbir şekilde kabul edilemez

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in Lübnan'daki faaliyetlerinin 'kabul edilemez' olduğunu belirtti ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın bazı kısımlarının askıya alınmasını savundu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in Lübnan'daki faaliyetlerinin "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Prevot, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basına açıklamada bulundu.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a cevaben yürüttüğü saldırıların "orantısız ve ayrım gözetmeksizin" sürdüğüne işaret eden Prevot, "İsrail'in Lübnan'daki faaliyetleri hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Prevot, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması hakkında ise Belçika'nın anlaşmanın bazı kısımlarının askıya alınması gerektiğini savunduğunu söyledi.

Anlaşmayı tamamen askıya almanın mevcut durumda mümkün olmadığının farkında olduklarını aktaran Prevot, bu nedenle en azından bir kısmının askıya alınması çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi

Müzakereler yeniden mi başlıyor? İran'dan sürpriz iddiaya yanıt geldi
Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı

Yeni müdürün koyduğu kurallar kız yurdunu sokağa döktü