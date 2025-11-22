Haberler

Belçika'dan Fransa Sınırında Organize Suç Operasyonu

Güncelleme:
Belçika polisi, Fransa sınırında geniş çaplı bir organize suç operasyonu düzenleyerek, sınır ötesi suç vakalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yaklaşık 140 polis memurunun katıldığı operasyonda, şüpheli araçlar durdurularak yönlendirildi.

Belçika polisi, Fransa sınırında büyük çaplı organize suç operasyonu gerçekleştirdi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Fransa sınırında polis, dün geceden bu sabaha süren geniş çaplı operasyon düzenledi.

Artan sınır ötesi suç vakalarını hedef alan operasyon, de Panne ile Doornik arasında kurulan kontrol noktalarını kapsadı.

Bu noktalarda yapılan denetimlere mobil devriyeler de destek verdi, şüpheli araçlar durdurularak yönlendirildi.

Operasyonda, aralarında 8 yerel polis birimi, federal polis, göçmenlik servisi, gümrük yetkilileri ve Flaman Vergi Dairesinin de bulunduğu ekiplerden oluşan yaklaşık 140 polis memuru görev aldı.

Yetkililer, operasyonun amacının "hem görünürlüğü artırmak hem de organize suç şebekelerine sınırın 'güvenli sığınak' olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini göstermek" olduğunu açıkladı.

Belçika-Fransa sınırındaki organize suçlar, uyuşturucu ve insan ticareti, hırsızlık şebekeleri ve silah kaçakçılığı gibi konuları kapsıyor ve bu tehditlere karşı sık sık ortak kolluk kuvvetleri operasyon düzenliyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
