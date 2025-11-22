Belçika'dan Fransa Sınırında Organize Suç Operasyonu

Belçika polisi, Fransa sınırında büyük çaplı organize suç operasyonu gerçekleştirdi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Fransa sınırında polis, dün geceden bu sabaha süren geniş çaplı operasyon düzenledi.

Artan sınır ötesi suç vakalarını hedef alan operasyon, de Panne ile Doornik arasında kurulan kontrol noktalarını kapsadı.

Bu noktalarda yapılan denetimlere mobil devriyeler de destek verdi, şüpheli araçlar durdurularak yönlendirildi.

Operasyonda, aralarında 8 yerel polis birimi, federal polis, göçmenlik servisi, gümrük yetkilileri ve Flaman Vergi Dairesinin de bulunduğu ekiplerden oluşan yaklaşık 140 polis memuru görev aldı.

Yetkililer, operasyonun amacının "hem görünürlüğü artırmak hem de organize suç şebekelerine sınırın 'güvenli sığınak' olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini göstermek" olduğunu açıkladı.

Belçika-Fransa sınırındaki organize suçlar, uyuşturucu ve insan ticareti, hırsızlık şebekeleri ve silah kaçakçılığı gibi konuları kapsıyor ve bu tehditlere karşı sık sık ortak kolluk kuvvetleri operasyon düzenliyor.