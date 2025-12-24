Belçika'dan ABD'nin Avrupalı vatandaşlara yönelik vize kısıtlamasına tepki

Belçika, ABD'nin, eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasına tepki gösterdi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Belçika'nın bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu aktaran Prevot, "Tüm üye devletler tarafından desteklenen bu Avrupa mevzuatı, ABD'ye yönelik bir düşmanlık eylemi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kabul edilemez"

Prevot, söz konusu mevzuatın sanal alanın da gerçek hayatta geçerli olan güvenlik ve insan onuru standartlarını karşılamasını sağlamayı amaçladığını kaydetti.

"ABD'de yaşanan ekonomik hayal kırıklıklarını gerekçe göstererek bireylerin yaptırıma tabi tutulması kabul edilemez." ifadesini kullanan Prevot, Avrupa'nın değerlerini koruma ve vatandaşlarını muhafaza etme konusundaki egemen hakka sahip olduğunu, bu hakkını korumayı sürdüreceğini bildirdi.

ABD'den Avrupalı vatandaşlara vize kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları" iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında eski AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.