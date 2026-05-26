Belçika'da trenle okul servisinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi

Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde bir tren ile okul servisinin çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kazada 7'si çocuk 9 kişinin bulunduğu servis ile trendeki yaklaşık 100 yolcu tahliye edildi.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, Doğu Flandre'nin Buggenhout bölgesinde tren ve okul servisi sabah yerel saatle 08.08'de çarpıştı.

Okul servisinde 7'si çocuk 9 kişinin bulunduğu belirtilirken trendeki yaklaşık 100 yolcunun ise kaza sonrası tahliye edildiği kaydedildi.

Konu hakkında açıklama yapan Belçikalı bir yetkili, çarpışma sonucu "birçok kişinin" hayatını kaybettiğini bildirdi.

Belçika Federal Polisinden yetkili An Berger, öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine bilgi verildiğini kaydederek okul servisinde ortaokul öğrencilerinin olduğunu açıkladı.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazayı bir büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte. Yaralılara çok sabır diliyorum. Olay yerinde hızlı müdahalede bulunan acil servislerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
