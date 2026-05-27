Belçika'da sığınma başvurularında bekleme süresi iki yılı aştı

Belçika'da sığınma başvurusu yapanların yaklaşık üçte birinin, dosyalarının sonuçlanması için iki yıldan fazla beklediği bildirildi.

Flamanca yayımlanan Het Nieuwsblad gazetesinin paylaştığı verilere göre, ülkedeki sığınmacılar, başvurularına ilişkin karar için ortalama 17 aydan fazla yani 533 gün bekliyor.

Bu yılın ilk üç ayını kapsayan ön verilere göre, haklarında karar verilen başvuru sahiplerinin yüzde 30'u en az iki yıl bekledi.

Flaman Yeşiller Partisi mensubu Matti Vandemaele, gecikmelerin başvuruların ilk incelemesini yapan Göçmenlik Ofisi ile nihai kararları veren Mülteciler ve Vatansızlar Genel Komiserliğindeki personel eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Her iki kurum da personel eksikliğinin giderildiğini ancak ciddi dosya yığılmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ocak ayı itibarıyla iki kurumda on binlerce başvurunun halen sonuçlandırılmayı beklediği ifade edildi.

İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt ise hükümetin süreçleri hızlandırmak, kabul sürelerini azaltmak ve uzun vadeli yapısal tasarruf sağlamak amacıyla iltica hizmetlerine yatırım yaptığını söyledi.

2024'te rekor sayıda sığınma başvurusu

Avrupa Birliği'nin (AB) 12 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni Göç ve İltica Paktı kapsamında iltica prosedürlerinin prensip olarak 6 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Resmi verilere göre, Belçika'daki sığınma başvuruları, 2024'te 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak yaklaşık 40 bin kişi olarak kaydedilmişti.

Belçika'daki sığınmacı krizi

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.

Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolduğu gerekçesiyle yaşları ve cinsiyetleri fark etmeksizin bu kişiler sokaklarda yatmak zorunda bırakılıyor.

Belçika devleti, Brüksel mahkemelerinde kazanılan binlerce dava ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) çıkardığı çok sayıda ihtiyati tedbir kararına rağmen krizin çözümü için adım atmıyor.