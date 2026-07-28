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Belçika'da sıcak hava dalgası uyarısı uzatıldı

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Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), ülkede etkisini sürdüren sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarısını cumartesi gecesine kadar uzattı.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), ülkede etkisini sürdüren sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarısını cumartesi gecesine kadar uzattı.

RMI'den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 35 dereceye kadar çıkmasının beklendiği ülkede "ulusal sıcak hava dalgası planı" ile "sarı alarm" uygulamasının devam edeceği bildirildi.

"Sarı alarm"ın bazı bölgelerde salı gününden cumartesi gece yarısına kadar geçerli olacağı aktarılan açıklamada, Belçika kıyılarında perşembe, cuma ve cumartesi günleri uyarı seviyesinin yeşil olarak uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgası süresince özellikle yaşlılar ve diğer hassas gruplara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunulurken, bu kişilerin yeterli sıvı tüketmesi ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması tavsiye edildi.

Belçika, bu hafta başında etkisini artıran yüksek sıcaklıklar nedeniyle "ulusal sıcak hava dalgası planı"nı devreye almıştı.

Avrupa Ölüm İzleme Ağı (EuroMOMO), Belçika'da haziran sonundaki sıcak hava dalgasında yüzde 48 ile Avrupa'daki "en yüksek aşırı ölüm" oranının kaydedildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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