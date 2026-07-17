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Belçika, sıcak hava dalgasının yol açtığı ölümlerin 2 bini aştığını bildirdi

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Belçika'da haziran sonu ve temmuz başında etkili olan sıcak hava dalgasında, normal döneme göre 2 binden fazla ek ölüm kaydedildi. En fazla etkilenen bölge Valonya oldu.

Belçika'da haziran sonu ile temmuz başında etkili olan sıcak hava dalgasında, ölüm sayısının normal döneme göre 2 binden fazla arttığı ifade edildi.

Belçika Sağlık Enstitüsü Sciensano'dan açıklanan verilere göre, sıcak hava dalgasının etkilerinin sona ermesinden sonra da sıcaklığa bağlı can kayıpları devam etti.

Geçen hafta açıkladığı 18 Haziran-3 Temmuz döneminde ülkede sıcak hava dalgasına bağlı ektsra ölüm oranını yüzde 48 olarak güncelleyen Sciensano, bu dönemde sıcak hava dalgası nedeniyle ek olarak 2 binden fazla ölüm kaydedildiğini aktardı.

Sciensano, sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen bölgenin Valonya olduğunu açıkladı.

Bölgede ölüm oranı normale göre yüzde 77 arttı ve bin 59 ilave ölüm kaydedilirken, Brüksel Başkent Bölgesi'nde 188 ilave ölüm, Flaman Bölgesi'nde ise 768 ilave ölüm kayıtlara geçti.

Geçen hafta açıklanan verilerde, sıcak hava dalgası nedeniyle bin 747 ilave ölüm gerçekleştiği ve ekstra ölüm oranının yüzde 47,8 olduğu belirtilmişti.

Ağustos 2020'deki büyük sıcak hava dalgasında ülkede bin 557 ilave ölüm meydana gelmiş, ölüm oranı ise yüzde 37,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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