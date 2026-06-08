Belçika kamu denetçisi, ülkenin göçmenlik hizmetlerinde "yapısal" problemler olduğunu belirtti

Belçika Federal Kamu Denetçisi David Baele, ülkenin vize ve oturma izni başvurularının işlenmesi gibi göçmenlik hizmetlerinde "süregelen yapısal" problemler olduğunu belirterek, "çoğu durumda göçmenlerin haklarına saygı gösterilmediği" uyarısında bulundu.

Flamanca yayın yapan de Standaard gazetesinin haberine göre, Baele, yeni raporunda, vize ve oturma izni başvurularının işlenmesi gibi göçmenlik hizmetlerinde "süregelen yapısal" problemler olduğunu belirtti.

Baele, 2025'te kendisine ulaşan şikayetlerin yüzde 44'ünün sığınma ve göçmen hizmetleriyle ilişkili olduğunu aktararak, "Her dava çözüldükten sonra aynı sorunla ilgili başka bir şikayet alıyoruz. Bu, yıllardır böyle devam ediyor." ifadesini kullandı.

Şikayetlerin yetersiz bilgi, zor erişim, gerekçesiz reddedilen başvurular ve bazen de hukuka aykırı derecede uzun işlem süreleriyle alakalı olduğunu vurgulayan Baele, çoğu durumda başvuru sahiplerinin haklarına saygı gösterilmediğinin altını çizdi.

Baele, daimi oturma izni olan bir kişinin nüfusa kaydının yapılması için 3 yıl beklediğini, başka bir kişinin de Göçmenlik Bürosu'ndan gelen geç yanıt nedeniyle aile üyesinin cenazesini kaçırdığını belirtti.

Göçmenlik Bürosu Sözcüsü Paulien Blondeel, başvuru sayısındaki artışın, hukuki süreçlerdeki karmaşıklıkların ve personel eksikliğinin "yapısal sorunlara" neden olabileceğine dikkati çekti.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen de raporu ciddiye aldıklarını vurgulayarak, "Bu nedenle 2025'te yeni vize başvuru merkezleri açıldı. Konsolosluk hizmetlerinin süreçleri düzenli olarak analiz ediliyor ve iyileştiriliyor." ifadelerini kullandı.