Belçika'da Dron Tehdidine Karşı Yeni Savunma Planı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından, dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni bir plan sunacağını söyledi.

Francken, Flamanca yayın yapan "Radio 1's de Ochtend" radyo programında açıklamalarda bulundu.

"Plan hazır: Dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etti.

"Ne savaştayız ne de barışta"

Francken, kriz zamanlarında bu tür planların hızlıca gerçekleşmesinin mümkün olması gerektiğinin altını çizerek, "Ne barışta ne de savaşta sayılırız, arada bir geçiş dönemindeyiz." dedi.

Bütçesi konusunda görüş bildirmesi için planın Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem'in önünde bulunduğunu dile getiren Savunma Bakanı, planın daha fazla askeri üssün korunması için ek tespit ekipmanlarının, sinyal bozucuların (jammer) ve "dronegun" olarak bilinen dron karşıtı silahların alımını hızlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Dronların düşürülmesine de yeşil ışık yakan Francken, "Dronları düşürmemiz gerekiyor ama bu kolay değil." diye konuştu.

Francken, bu planın devreye girmesinin bir yıldan fazla zaman alabileceğine işaret etti.

Rusya'ya işaret etti

Dron faaliyetlerinin kim tarafından gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini ancak Rusya'nın temel tehdit edici aktörlerden biri olduğunu kaydeden Francken, Belçika'nın hem NATO karargahına ev sahipliği yapması hem de Euroclear'daki dondurulmuş Rus varlıklarının bulunması gibi çeşitli nedenlerle Rusya'nın hedefinde olduğunu dile getirdi.

Francken, dronların sadece casusluk amacıyla değil aynı zamanda istikrarsızlık yaratmak için de kullanıldığını kaydetti.

Belçika'da dron hareketliliği artıyor

Belçika'daki Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Francken, Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü'nün üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.