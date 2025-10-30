Haberler

Belçika'da Dron Tehdidine Karşı Yeni Savunma Planı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, artan dron hareketliliğine karşı 50 milyon avroluk bir dron karşıtı sistem planı geliştirdiğini duyurdu. Plan, askeri tesislerin korunmasını güçlendirecek ve dronların tespit edilip imha edilmesini hedefleyecek.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından, dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni bir plan sunacağını söyledi.

Francken, Flamanca yayın yapan "Radio 1's de Ochtend" radyo programında açıklamalarda bulundu.

"Plan hazır: Dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etti.

"Ne savaştayız ne de barışta"

Francken, kriz zamanlarında bu tür planların hızlıca gerçekleşmesinin mümkün olması gerektiğinin altını çizerek, "Ne barışta ne de savaşta sayılırız, arada bir geçiş dönemindeyiz." dedi.

Bütçesi konusunda görüş bildirmesi için planın Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem'in önünde bulunduğunu dile getiren Savunma Bakanı, planın daha fazla askeri üssün korunması için ek tespit ekipmanlarının, sinyal bozucuların (jammer) ve "dronegun" olarak bilinen dron karşıtı silahların alımını hızlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Dronların düşürülmesine de yeşil ışık yakan Francken, "Dronları düşürmemiz gerekiyor ama bu kolay değil." diye konuştu.

Francken, bu planın devreye girmesinin bir yıldan fazla zaman alabileceğine işaret etti.

Rusya'ya işaret etti

Dron faaliyetlerinin kim tarafından gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini ancak Rusya'nın temel tehdit edici aktörlerden biri olduğunu kaydeden Francken, Belçika'nın hem NATO karargahına ev sahipliği yapması hem de Euroclear'daki dondurulmuş Rus varlıklarının bulunması gibi çeşitli nedenlerle Rusya'nın hedefinde olduğunu dile getirdi.

Francken, dronların sadece casusluk amacıyla değil aynı zamanda istikrarsızlık yaratmak için de kullanıldığını kaydetti.

Belçika'da dron hareketliliği artıyor

Belçika'daki Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Francken, Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü'nün üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.