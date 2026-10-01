Belçika'da DIV, saldırgan kişiselleştirilmiş plakaları artık iptal edebilecek

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Belçika'da kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu değerlendirilen, şiddet, ırkçılık, cinsiyetçilik veya "Holokost'un inkarını" içeren kişiselleştirilmiş araç plakalarının iptal edilmesinin önü açıldı.

Brussels Times'ın haberine göre Belçika Araç Tescil Servisi (DIV), bugüne kadar "saldırgan nitelikte" olduğu değerlendirilen kişiselleştirilmiş plakaları tek taraflı iptal etme yetkisi bulunmayan, yalnızca sahibine ulaşarak plakayı gönüllü değiştirmesini talep edebilen DIV, yeni düzenlemeyle bu yetkiye sahip oldu.

Bu düzenlemeyle DIV, bir plakanın "saldırgan nitelikte, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı ya da savaş suçları, silahlı çatışmalar, şiddet, ırkçılık, cinsiyetçilik, Holokost'un inkarı veya homofobiyle bağlantılı olduğu" veya şiddet, ırk ayrımcılığı, nefret ya da ayrımcılığı özendirdiği durumlarda plakayı iptal edebilecek.

Düzenleme, mesajın açıkça ifade edilmediği, "gizli veya örtülü" biçimde verildiği durumları da kapsayacak.

Plaka sahibine 30 gün süre verilecek

DIV, iptal işlemine başlamadan önce sahibine ulaşarak ücretsiz yeni plaka teklif edecek.

Araç sahibi, kendisine yapılan bildirimden itibaren 30 gün içinde yanıt vererek karara ilişkin itiraz ve gerekçelerini sunabilecek.

Araç sahibinin değişikliği reddetmesi, DIV ile anlaşmazlık yaşanması veya belirtilen süre içinde yanıt vermemesi halinde DIV, plakanın iptalini kararlaştırabilecek.

Plaka sahibi, iptal kararının ardından 30 gün içinde itiraz hakkına da sahip olacak.

Bu durumda dosya, kararını 30 gün içinde vermesi gereken Federal Mobilite ve Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek.

Nihai olarak iptali halinde araç sahibine ücretsiz yeni plaka imkanı sunulmayacak.

Belçika'da kişiselleştirilmiş araç plakası başvuruları, 2014'ten bu yana yapılabiliyor.

Kaynak: AA