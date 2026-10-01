Haberler

Belçika'da DIV, saldırgan kişiselleştirilmiş plakaları artık iptal edebilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'da Araç Tescil Servisi (DIV), saldırgan kişiselleştirilmiş plakaları artık iptal edebilecek. Şiddet, ırkçılık ve Holokost inkarını kapsayan düzenleme, sahibine ücretsiz plaka ve 30 gün itiraz hakkı tanıyacak; reddederse plaka iptal edilebilecek.

Belçika'da kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu değerlendirilen, şiddet, ırkçılık, cinsiyetçilik veya "Holokost'un inkarını" içeren kişiselleştirilmiş araç plakalarının iptal edilmesinin önü açıldı.

Brussels Times'ın haberine göre Belçika Araç Tescil Servisi (DIV), bugüne kadar "saldırgan nitelikte" olduğu değerlendirilen kişiselleştirilmiş plakaları tek taraflı iptal etme yetkisi bulunmayan, yalnızca sahibine ulaşarak plakayı gönüllü değiştirmesini talep edebilen DIV, yeni düzenlemeyle bu yetkiye sahip oldu.

Bu düzenlemeyle DIV, bir plakanın "saldırgan nitelikte, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı ya da savaş suçları, silahlı çatışmalar, şiddet, ırkçılık, cinsiyetçilik, Holokost'un inkarı veya homofobiyle bağlantılı olduğu" veya şiddet, ırk ayrımcılığı, nefret ya da ayrımcılığı özendirdiği durumlarda plakayı iptal edebilecek.

Düzenleme, mesajın açıkça ifade edilmediği, "gizli veya örtülü" biçimde verildiği durumları da kapsayacak.

Plaka sahibine 30 gün süre verilecek

DIV, iptal işlemine başlamadan önce sahibine ulaşarak ücretsiz yeni plaka teklif edecek.

Araç sahibi, kendisine yapılan bildirimden itibaren 30 gün içinde yanıt vererek karara ilişkin itiraz ve gerekçelerini sunabilecek.

Araç sahibinin değişikliği reddetmesi, DIV ile anlaşmazlık yaşanması veya belirtilen süre içinde yanıt vermemesi halinde DIV, plakanın iptalini kararlaştırabilecek.

Plaka sahibi, iptal kararının ardından 30 gün içinde itiraz hakkına da sahip olacak.

Bu durumda dosya, kararını 30 gün içinde vermesi gereken Federal Mobilite ve Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek.

Nihai olarak iptali halinde araç sahibine ücretsiz yeni plaka imkanı sunulmayacak.

Belçika'da kişiselleştirilmiş araç plakası başvuruları, 2014'ten bu yana yapılabiliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke Paktı Türkiye’yi savaşa sokar mı? Ali Şahin’den net yanıt

Atılan imza Türkiye’yi savaşa sokar mı? "Biri saldırıya uğrarsa..."

TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı

TSK'nın gücüne güç katacak! Dev anlaşma için imzalar atıldı
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam

Tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı
Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor

Şarkıcı Nev'den üzen haber! Donör aranıyor