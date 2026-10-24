Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Belçika'da Boelo Fırtınası bu akşam bekleniyor, ülke genelinde sarı alarm var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'da bu akşamdan itibaren Boelo Fırtınası'nın etkili olması bekleniyor. Şiddetli yağış nedeniyle yerel saatle 15.00'ten yarın aynı saate kadar ülke genelinde sarı alarm uygulanacak, rüzgarın kıyılarda saatte 65 ila 85 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Belçika'da dün etkili olan Austen Fırtınası'nın ardından ülkenin bu akşamdan itibaren Boelo Fırtınası'nın etkisi altına girmesi beklenirken, şiddetli yağış nedeniyle ülke genelinde sarı alarm verildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden (RMI) yapılan açıklamaya göre, İskoçya'nın kuzeyinden Norveç'in güneyine doğru ilerleyen Boelo Fırtınası'nın beraberinde getirdiği yoğun yağışların bu akşam ve gece boyunca ülkeyi etkisi altına alması bekleniyor.

Fırtınayla birlikte rüzgarın ülkenin iç kesimlerinde kuvvetlenmesi, kıyı bölgelerinde ise çok şiddetli esmesi ve hızının yer yer saatte 65 ila 85 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Şiddetli yağış nedeniyle yerel saatle 15.00'ten yarın aynı saate kadar ülke genelinde sarı alarm uygulanacak.

Bugün gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 8 ila 13 derece arasında seyretmesi ve rüzgarın saatte 45 ila 65 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Pazar sabahı ülkenin güneydoğusunda etkisini sürdürecek yağışların, öğle saatlerine doğru Almanya ve Lüksemburg'a yönelerek ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Belçika'da dün etkili olan Austen Fırtınası nedeniyle başkent Brüksel'de 4 kişi yaralanmış, devrilen ağaçlar ve kopan çatı parçaları hasara neden olmuştu.

Fırtına nedeniyle bazı tramvay seferleri aksarken, Brüksel Havalimanı'na iniş yapması planlanan uçaklar Amsterdam'a yönlendirilmişti.

Kaynak: AA
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu

İnşaatlarda çalışırken tarih yazdı! Şimdi herkes onu konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz

Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

O sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'a bir darbe daha

Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı