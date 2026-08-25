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İntihal Suçlamasına Disiplin Tepkisi

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Belçika'daki Gent Üniversitesi'nde Nathan Cofnas'ın intihal iddiasıyla ilgili disiplin süreci başlatılıp geçici görevden uzaklaştırılmasına, 801 akademisyen açık mektupla tepki gösterdi. Mektup, akademik özgürlüğün kısıtlanmaması gerektiğini vurguluyor.

Belçika'daki Gent Üniversitesinde görev yapan araştırmacı Nathan Cofnas'ın, Cambridge Üniversitesinin eski öğretim üyesi Jason Arday'ı intihalle suçlamasının ardından hakkında başlatılan disiplin süreci kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına, yüzlerce akademisyen tepki gösterdi.

ABD merkezli yükseköğretim haber sitesi Inside Higher Ed'in haberine göre, çeşitli ülkelerden akademisyenler, Gent Üniversitesine hitaben kaleme alınan açık mektupta Cofnas'a yönelik disiplin sürecinin akademik özgürlük açısından endişe verici olduğunu savundu.

Bugün itibarıyla 801 akademisyenin imzaladığı mektupta, akademisyenlerin diğer akademisyenlerin çalışmalarını inceleme, intihal ve veri uydurma gibi akademik usulsüzlüklere ilişkin kanıtları kamuoyuyla paylaşma özgürlüğünün, akademik özgürlüğün temel unsurlarından olduğu belirtildi.

İmzacılar arasında Belçika'nın yanı sıra ABD, İngiltere, Avustralya, İsrail, Çin, Kanada, İtalya, İsveç, Hollanda, İspanya, Fransa, İrlanda, Polonya, Avusturya, Uruguay gibi ülkelerdeki üniversitelerden akademisyenler bulunuyor.

Cofnas, eski Cambridge Üniversitesi Profesörü Jason Arday'ın bazı akademik çalışmalarında intihal bulunduğunu öne sürmüş ve Arday'ın akademik geçmişine ilişkin beyanlarını kamuoyu önünde sorgulamıştı.

Arday'ın kısa süre sonra Londra'daki evinde ölü bulunması, tartışmaların akademik özgürlük, medya baskısı ve ayrımcılık boyutlarıyla daha da büyümesine yol açmıştı.

Gent Üniversitesi, Cofnas'ın açıklamalarının ardından akademisyen hakkında ön disiplin soruşturması başlatmış ve soruşturma süresince kendisini tedbiren görevden uzaklaştırmıştı.

Üniversite yönetimi, kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmazken akademik özgürlüğün sınırsız olmadığını ve başkalarının haklarının korunması amacıyla sınırlandırılabileceğini belirtmişti. Cofnas ise kararın siyasi saiklerle alındığını savunmuştu.

Kaynak: AA
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