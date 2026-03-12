Haberler

Brüksel'de sendikaların düzenlediği gösteriye yaklaşık 80 bin kişi katıldı

Güncelleme:
Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen ulusal grevde yaklaşık 80 bin kişi protesto yürüyüşü düzenledi. Hükümetin sosyal harcamalarda keseceği bütçe ve planlanan değişikliklere karşı olan grevde bazı hizmetler büyük oranda aksadı.

Belçika'da sendikaların çağrısıyla Brüksel'de düzenlenen ulusal gösteriye yaklaşık 80 bin kişi katılırken, yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin sosyal harcamalarda yapacağı kesintiler ile emeklilik, prim ve ücret sisteminde planladığı değişikliklere karşı bir günlüğüne iş bıraktı ve protesto yürüyüşü yaptı.

Brüksel Başkent/Ixelles polis bölgesinden yapılan açıklamaya göre, yürüyüş yerel saatle 11.00 civarında Kuzey Garı önünde başladı ve Güney Garı'na doğru ilerledi.

Polis, yürüyüşe yaklaşık 80 bin kişinin katıldığını ve eylemin genel olarak barışçıl geçtiğini bildirdi.

Öğle saatlerinde Madou metro istasyonu yakınlarında küçük bir grubun neden olduğu olaylara güvenlik güçlerinin müdahale ettiği, kamu düzeninin kısa sürede yeniden sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaşanan gerginlikler sırasında yaklaşık 50 kişinin idari olarak gözaltına alındığı belirtildi.

Hayat neredeyse durdu

Grev nedeniyle ülke genelinde kamu ve özel sektör hizmetleri önemli ölçüde aksarken hayat durma noktasına geldi.

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların da greve katılması nedeniyle gidiş yönlü uçuşların tamamı iptal edildi.

Greve çok sayıda öğretmenin de katılım göstermesiyle bazı okullarda eğitim aksadı.

Belediye çalışanlarının da destek verdiği grev nedeniyle çöp toplama ve kreş gibi çeşitli hizmetler ile idari işlemler gerçekleştirilemedi.

Ülke genelinde sağlık ve posta hizmetleri de grevden olumsuz etkilendi.

