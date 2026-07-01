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Belçika'da bir apartmanda çıkan yangında ölenlerin olduğu bildirildi

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Belçika'nın Anvers kentinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında birçok kişi hayatını kaybetti, ağır yaralılar var. İtfaiye yangını kontrol altına almaya çalışırken Tıbbi Müdahale Planı devreye alındı.

Belçika'nın Anvers kentinde bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anvers'in Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı apartmanda yerel saatle 09.50 sularında yangın çıktı.

Yangının binanın 8. katında başladığı tahmin edilirken polis, "olayda birçok kişinin hayatını kaybettiğini ve ağır yaralananlar olduğunu" açıkladı.

Anvers İtfaiyesi, 200'den fazla kişinin yaşadığı binada tahliye çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Anvers İtfaiyesi Sözcüsü Marie de Clercq, yangının henüz kontrol altına alınamadığını, 10'dan fazla itfaiye aracının yangına müdahale etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

"Tıbbi Müdahale Planı" devreye alındı

Ülkede, acil sağlık hizmetlerinin normal kapasitesini aşması beklenen olaylarda başvurulan "Tıbbi Müdahale Planı" devreye alındı.

Plan kapsamında, yaşanan olayla mücadele için ek ambulanslar ve Kızılhaç ekipleri gibi ilave tıbbi ve lojistik kaynaklar sağlanıyor.

Ayrıca, acil servis birimlerinin aşırı yük altında kalmaması için yaralılar farklı hastanelere sevk ediliyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
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