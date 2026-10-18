Belçika Başkonsolosu, Taybe'de diplomatlara saldırıyı yeni bir şiddet boyutu saydı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde Filistin topraklarını gasbeden maskeli İsraillilerin saldırısına uğrayan diplomatlardan Belçika'nın Kudüs Başkonsolosu Anick Van Calster, "Şiddet, gerçekten yeni bir boyuta ulaştı." dedi.

Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT'ye konuşan Van Calster, kendisinin de aralarında bulunduğu Belçikalı, Fransız ve Polonyalı diplomatlardan oluşan heyetin yıllık zeytin hasadına katılmak üzere Filistinli çiftçilere eşlik ettiğini söyledi.

Van Calster, "Yerleşimcileri caydırmak amacıyla orada bulunuyoruz. Hiçbir zaman çatışma arayışında değiliz. Şiddet, gerçekten yeni bir boyuta ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Heyetin ziyaretinin diplomatik çevrelerde "koruyucu mevcudiyet" olarak adlandırılan somut amaca hizmet ettiğini belirten Van Calster, diplomatik varlığın şiddet yanlısı "yerleşimcileri" caydırma amacı taşıdığına dikkati çekti.

Van Calster, "yerleşimcilerin" kendilerine doğru geldiğini duyunca araçlara gittiklerini anlatarak, "Biz, diplomatız ve çatışma arayışında değiliz." ifadesini kullandı.

Saldırganların maskeli olduklarına ve sadece gözlerinin göründüğüne işaret eden Van Calster, kendi heyetinin araca hızla geçtiğini ve köye döndüğünü söyledi.

Van Calster, köye döndüklerinde aynı "yerleşimcilerin" saldırılarına uğrayan İsrailli aktivistlerle karşılaştıklarını belirterek, "Onlara 'Sizi öldüreceğiz.' demişler." şeklinde konuştu.

Diplomatlara saldırının "yeni bir tırmanış" olduğunu vurgulayan Van Calster, zeytin hasadının başlamasından bu yana geçen sürede geçen yılın tüm hasat sezonundan daha fazla olay yaşandığını anlattı.

Van Calster, İsrail ordusunun ziyaretin önceden koordine edilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin, Oslo Anlaşmaları uyarınca diplomatların ziyaretlerini önceden koordine etmek zorunda olmadıklarını anımsattı.

Yetkililerin heyetin bölgedeki varlığından ve saatlerdir devam eden tehditten zaten haberdar olduklarına dikkati çeken Van Calster, kendilerinin olaydan sorumlu tutulamayacağını vurguladı.

Van Calster, "Barışçıl varlığımız, oradaki durumun gerçekte ne kadar dramatik olduğunu göstermek için." dedi.

Batılı diplomatların araçlarına saldırı

Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir grup İsrailli, 17 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırganların diplomatları taşıyan araçların önünü kestikleri belirtilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Belçikalı diplomatı taşıyan aracın camlarının kırıldığı görülmüştü.

Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Filistinli Hristiyanların oluşturduğu Taybe beldesi, bölgede bu özelliğe sahip tek yerleşim olarak biliniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinliler ile bölgedeki gazetecileri sık sık hedef alıyor.

İsrailliler, 16 Ekim'de Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i de darbederek yaralamıştı.

Kaynak: AA