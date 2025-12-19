Belçika'dan ABD'nin "UCM yargıçlarına yaptırım" kararına tepki

Belçika, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) iki yargıcına karşı yaptırım kararından derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Belçika, ABD'nin UCM'nin iki hakimine karşı uyguladığı yeni ek yaptırımlardan derin üzüntü duymaktadır." ifadesini kullandı.

Bu önlemin yargının bağımsızlığını ve cezasızlıkla mücadeleyi daha da zayıflattığına dikkati çeken Prevot, "Mahkemenin bu zorluklar karşısındaki direncini takdir ediyoruz. Mağdurlar için adaleti sağlamak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getirmesinde Mahkemeyi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine yönelik itirazları reddeden UCM Temyiz Dairesindeki iki yargıca yaptırım uygulama kararı almıştı.