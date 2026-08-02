Belarus, Ukrayna sınırının yakınında hava indirme tugayı kuruyor

Belarus'un, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede yeni bir hava indirme taarruz tugayı oluşturmaya başladığı bildirildi.

Belarus Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Aleksandr İlyukeviç, Savunma Bakanlığına bağlı "VoenTV" kanalına yaptığı açıklamada, Gomel şehri yakınlarında 37. Bağımsız Hava İndirme Taarruz Tugayının kurulması çalışmalarına başlandığını belirtti.

Bir taburun halihazırda kurulduğunu aktaran İlyukeviç, "Bu yıl bir tabur daha oluşturuyoruz. Ayrıca muharebe destek, topçu, hava savunma ve keşif birliklerini kuruyoruz." dedi.

İlyukeviç, yeni tugayın bazı birlik ve alt birimlerinin oluşturulduğunu, subay kadrosunun belirlendiğini ve personel alımının yapıldığını kaydetti.

147. Uçaksavar Füze Alayının komuta merkezlerini ve önemli devlet binalarını koruyacak Özel Harekat Kuvvetlerine devredildiği bilgisini de paylaşan İlyukeviç, "Komşu ülkelerimizde askeri bir çatışmaya ve insansız hava araçlarının yaygın kullanımına tanık oluyoruz. Elbette biz de seyirci kalamayız. İnsansız hava aracı karşıtı yeteneklerimizi geliştirmek ve birliklerimizi ve tesislerimizi korumak için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tugayın, Belarus'un Gomel şehri yakınlarında, Belarus-Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede konuşlandırılacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA