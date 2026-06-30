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Belarus'ta Hava Sıcaklığı İlk Kez 40 Dereceyi Aştı

Belarus'ta Hava Sıcaklığı İlk Kez 40 Dereceyi Aştı
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Belarus'ta hava sıcaklığı ilk kez 40 dereceyi aşarak 40,4 dereceyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yetkililer vatandaşları aşırı sıcaklara karşı önlem almaya çağırdı.

MİNSK, 30 Haziran (Xinhua) -- Belarus'ta hava sıcaklığı, ülkedeki meteorolojik kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana ilk kez 40 dereceyi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Bakanlığı, pazartesi günü Pinsk kentinde saat 14.00-14.20 arasında hava sıcaklığının 40,4 derece olarak kaydedildiğini açıkladı.

Ülkede daha önce ölçülen en yüksek sıcaklık, 8 Ağustos 2010'da Gomel kentinde 38,9 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Yetkililer, vatandaşlara aşırı sıcaklara karşı gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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