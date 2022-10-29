Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bekçilere silah çeken kadın kıyafetli gaspçı, ayağından vurularak yakalandı

Güncel Haberler

MERSİN'de, bir kişinin parasını gasbetmek için kadın gibi giyinen A.M.A., yolda karşısına çıkan bekçilere silah doğrultunca, ayağından vurularak yakalandı.

MERSİN'de, bir kişinin parasını gasbetmek için kadın gibi giyinen A.M.A., yolda karşısına çıkan bekçilere silah doğrultunca, ayağından vurularak yakalandı.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Siteler Polis Merkezi sorumluluk bölgesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Dümer kavşağı civarında yaya olarak devriye gezerken, şüphe üzerine bir kişiyi durdurup rutin kontrol yapmak istedi. Bu sırada kadın kıyafeti giyen erkek şüpheli, çantasından silah çıkartıp bekçilere doğrulttu. Bekçiler de silahlarını çekip şüpheliyi ayağından vurarak yakaladı. İsminin A.M.A. olduğu belirlenen şüpheli, sağlık ekibi tarafından götürüldüğü hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. A.M.A.'nın, sorgusunda, A.C.'nin parasını gasbetmek için kadın gibi giyindiğini söylediği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Akdeniz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title