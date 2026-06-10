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Eskişehir'de Lise Önünde Bekçilere Saldıran Şüpheliler Tutuklandı

Eskişehir'de Lise Önünde Bekçilere Saldıran Şüpheliler Tutuklandı
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Eskişehir'de bir lise önünde kimlik kontrolü yapmak isteyen mahalle ve çarşı bekçilerini darbettiği iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de bir lise önünde kimlik soran mahalle ve çarşı bekçilerini darbettiği öne sürülen 2 şüpheli, tutuklandı.

Çarşı ve Mahallesi bekçileri, dün Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde okul güvenliği amacıyla devriye gezdiği sırada 4 kişiden şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak istedi. 4 kişilik gruptan kimlik vermek istemeyen A.K. ve A.K., iddiaya göre bekçilere saldırıp, darbetti. Bekçilerin telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine 2 şüpheli, olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler A.K. ve A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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