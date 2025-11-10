Bejart Ballet Lausanne, İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor

Modern dansın ünlü ismi Maurice Bejart'ın kurucusu olduğu Bejart Ballet Lausanne, 20-22 Şubat 2026'da Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Topluluk, Maurice Bejart'ın dünyanın dört bir yanında sahnelenen unutulmaz eserlerinin yanı sıra yeni bir koreografiyi de gösteride sahneleyecek.

İstanbul'da üç bölümden oluşan bir programla sahnede olacak topluluk, Riva & Repele ikilisinin Bejart Ballet Lausanne için hazırladığı yeni eseri "Oskar"ın da dünya prömiyerini yapacak.

Programın diğer iki bölümünde ise Bejart'ın iki başyapıtı sahnelenecek. Igor Stravinsky'nin müziğiyle sahnelenen "Firebird", yeniden doğuşun simgesi Anka Kuşu'nun hikayesini Bejart'ın özgün koreografisiyle sahneye taşırken Ravel'in müziğiyle özdeşleşen "Bolero" ise hareketin ve ritmin sahnede oluşturduğu büyüleyici güçle dans tarihinin unutulmaz eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Maurice Bejart tarafından 1987'de kurulan topluluk, onun ölümünden sonra da sanatsal mükemmelliğini koruyarak yoluna devam etti.

Topluluğun sanat yönetmenliğini 2024'te devralan Julien Favreau, Bejart'ın estetik anlayışını çağdaş bir çizgide sürdürerek yeni kuşak koreograflara alan açarken, Bejart'ın insanı merkeze alan dans felsefesini koruyarak repertuvara yenilikçi bir soluk getiriyor.

Bugüne kadar Tokyo'da NHK Hall, Moskova'da Kremlin Sarayı, Atina'da Herodes Atticus Odeonu, Paris'te Palais des Congres ve Brüksel'de Forest National gibi dünyanın önemli sahnelerinde boy gösteren ve 40 dansçıdan oluşan topluluk, her yıl 70'ten fazla gösteriyle 100 binden fazla izleyiciye ulaşıyor.