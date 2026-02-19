Haberler

Adana'da motosikletiyle çarptığı pusetteki bebeğin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da yaya geçidinde motosiklet ile bebeğin bulunduğu pusete çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Erman K., adli işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 15 Şubat'ta motosikletiyle çarptığı bebek arabasındaki 18 aylık Mahmut Fatih Öztürk'ün ölümünün ardından gözaltına alınan Erman K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ehliyetinin olmadığı öğrenilen sürücü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Erman K'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinde Hilal Öztürk'ün bebeği Mahmut Fatih Öztürk'ün bulunduğu pusete çarpmıştı. Ağır yaralanan bebek, çevredekiler tarafından götürüldüğü Çukurova Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanmıştı.

