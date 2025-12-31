Haberler

BBP Sivas İl Başkanı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Polat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vali Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Polat'ın vefatından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat (72) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde kalp krizi geçiren ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan BBP İl Başkanı Ahmet Polat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yayımladığı başsağlığı mesajında Polat'a Allah'tan rahmet diledi. Şimşek, mesajında, "BBP Sivas İl Başkanı AHmet Polat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanımız, Kurucular Kurulu Üyemiz ve Kangal eski belediye başkanımız, kıymetli ağabeyim Ahmet Polat'ı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Davasına olan bağlılığı, mücadelesi ve duruşuyla her zaman hayırla yad edilecek kıymetli bir büyüğümüzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Büyük Birlik Partisi camiamıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

