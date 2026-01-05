BBP Teşkilat Başkan Yardımcısının Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Ayantaş'ın babası Ahmet Ayantaş, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Ayantaş'ın cenazesi Akyurt ilçesindeki Seyit Burhanettin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığına defnedildi. Törende, Hakan Ayantaş ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, BBP lideri Mustafa Destici başta olmak üzere BBP Genel Başkan Yardımcıları, MKYK üyeleri, Ankara il ve ilçe başkanları, Kalecik Belediyesi Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ile çok sayıda partili katıldı.