BBP Sivas İl Başkanı Polat toprağa verildi

Güncelleme:
Sivas'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Polat, cenaze töreniyle defnedildi. Törende birçok siyasi figür de yer aldı.

SİVAS'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Ahmet Polat (72), son yolculuğuna uğurlandı.

Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirip Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan BBP İl Başkanı Ahmet Polat, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Polat'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesi tarafından hastane morgundan alındı. Polat için öğleyin Yukarı Tekke Ayyıldız Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Polat'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

