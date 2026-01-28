Baas rejiminin Tadamon'daki Türkmen katliamı BBP'nin girişimiyle araştırılacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, Şam'ın güneyindeki Türkmen mahallesi Tadamon'da Baas rejimi döneminde yaşanan katliamların, temaslarının ardından Suriye Dışişleri Bakanlığınca oluşturulan özel heyetle araştırılacağını bildirdi.

Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20-22 Ocak'ta BBP heyetinin, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdiğini, heyette kendisinin de yer aldığını söyleyerek, ziyarete ilişkin gözlem ve raporlamalarını devletin ilgili birimlerine ilettiklerini ifade etti.

Şam ziyaretlerindeki analizlerini, gelecek günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da sunacaklarını bildiren Serin, Şam'da yaşadığı bir olayın kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

Serin, "Şam'ın güneyinde, Tadamon Mahallesi'nde Türkmen katliamının olduğu yerleri bizlere göstermek istediler. Ziyaret programımızın son gününü buna ayırdık. Tadamon Mahallesi'ne geri dönüşlerin başladığı ya da terk edilmiş sokakları, binaları göreceğimizi düşünerek o bölgeye ulaştık." dedi.

Taşların altından insan kemikleri çıkıyor

Tadamon'da, Türkmen aileler ve çocuklar tarafından karşılandıklarını anlatan Serin, şöyle devam etti:

"Çocuğun birisi elinde bir taşla yanımıza geldi. Oyun oynuyorlar, onu göstermek istedi ama bana da anlatıyor bir şeyler. Tercümanımız dedi ki 'Elindeki kemik, insan kemiği.' Durumun farkına varınca ilgimizi tamamen o tarafa çevirdik. Dinlemeye başladık ve onlar da anlattılar heyecanla. Çocukların tamamı aynı şeyi söylüyor, diyorlar ki 'Biz buraya yeniden yerleştik. Birkaç taşı ayıkladığımızda elimize kemik geliyor ve bunlarla oynuyoruz.' Bu bizi çok etkiledi. Daha sonra bizi oradaki terk edilmiş binaların bodrum katlarına götürdüler. Orada gördüğümüz manzara bence dünyadaki mağduriyetlerin, savaş sonrası görünen gerçeklerin en üst derece örneklerinden biriydi."

Serin, karşılaştığı manzaranın, terk edilmiş Maraş, Srebrenitsa katliamı sonrası yaşananlara benzemediğini belirterek, "Çünkü gerçek hayatla birleşmiş bir ölüm hissiyatı var orada. Çocuklar insan kemikleriyle top oynuyorlar, oyun oynuyorlar." diye konuştu.

Mevcut durum nedeniyle bölgede otorite boşluğu bulunduğunu, Türkmenlerin mahallelerine dönmeye başladığını, durumla ilgili yetkililere bilgi verdiklerini dile getiren Serin, "Yaptığımız temaslarla Suriye Dışişleri Bakanlığının özel bir heyet, bir araştırma heyeti oluşturduğuna ve Tadamon Mahallesi'ndeki durumu ortaya çıkaracaklarına dair bilgi aldık." ifadelerini kullandı.

Emin Serin, Tadamon'da karşılaştıkları manzaranın kendisini oldukça üzdüğünü kaydederek, "Bizi derinden etkileyen bir olay olarak hafızalarımızda yer buldu." dedi.

Tadamon Katliamı

Devrik Beşşar Esed rejimi güçlerinin 16 Nisan 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğüne ilişkin görüntüler, ilk kez 2022'de ortaya çıkmıştı.

Bazı uluslararası basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan görüntülerde yüzü açıkça seçilen Esed rejiminin istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülmüştü.

Ekim 2023'te katliamın faili Yusuf'un hala askeri üste çalıştığı ortaya çıkmış, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, aynı yıl Yusuf ve ailesine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.